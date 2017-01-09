Янв 09
Ноя 20
Мяч Кубка Конфедераций 2017
Официальный мяч Кубка Конфедераций 2017 — Красава
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Окт 09
Мяч Олимпийских игр 2008 — Teamgeist 2
Официальный мяч Олимпийских игр 2008 — Teamgeist 2 Magnus Moenia
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Окт 04
Мяч Олимпийских игр 2004
Официальный мяч Олимпийских игр 2004 — Pelias
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Сен 24
Мяч Олимпийских игр 2000
Официальный мяч Олимпийских игр 2000 — Gamarada
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Сен 21
Мяч Олимпийских игр 1996
Официальный мяч Олимпийских игр 1996 — Questra Olympia
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Сен 14
Мяч квалификации ЧМ 2018
Мяч европейской квалификации Чемпионата мира 2018
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Сен 13
История создания мяча Лиги Чемпионов
История создания знаменитого дизайна мяча Лиги Чемпионов
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Сен 06
Мяч Олимпийских игр 1992
Официальный мяч Олимпийских игр 1992 — Etrusco Unico
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Авг 30
Мяч Олимпийских игр 1988
Официальный мяч Олимпийских игр 1988 — Tango Seoul
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Авг 27